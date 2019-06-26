Еще одного россиянина осудили за неуважение к государственной власти

Поводом стал пост в социальной сети «ВКонтакте».

Жительницу города Котлас Архангельской области Светлану Бакшееву обязали выплатить тридцать тысяч рублей за пост в интернете. Ранее она в резкой форме прокомментировала слова местного губернатора о протестующих против свалки. Сам пост сейчас найти невозможно, но известно, что женщине не понравилось оскорбление активистов со стороны главы региона, когда он назвал их «шелупонью».

Заседание суда прошло без самой фигурантки дела, поскольку она не знала о происходящем. По словам Бакшеевой, ей позвонили уже во время рабочей смены и поинтересовались, придет ли она сейчас на разбирательство. Услышав отказ, сотрудница суда уточнила, есть ли женщины несовершеннолетние дети и попрощалась.

По информации главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова комментарий Светланы Бакшеевой попал к следователям по заявлению от местной пенсионерки Ольги Ильиной, и это не первый раз, когда её имя появляется в таком контексте. После её же обращения на прошлой неделе завели дело в отношении другого местного жителя. Протокол по нему уже направлен в суд.

Всего по данным «Агоры» в России насчитывается десять разбирательств по статье о неуважении к власти. Пять из них уже закончены. Во всех случаях это был штраф в тридцать тысяч рублей.