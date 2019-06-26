Жительницу Екатеринбурга после возвращения из турпоездки в Грузию опросили на границе с Россией

Ей не сразу отдали документы и задали вопросы об участии в политических и общественных организациях.

Полина Грейсман возвращалась из туристической поездки в Грузию и Армению днем 26 июня. На пограничном пункте в Кольцово у нее забрали паспорт и попросили подождать. Потом, со слов Грейсман, ее вызвали в комнату, в которой находилось пятеро мужчин, они не представились, но начали опрос. Спрашивали, откуда она едет, в каких городах была, и куда ездила в этом году ранее. После этого уточняли номер телефона, место работы и место жительства. Потом расспрашивали про участие в выборах, гражданскую и политическую активность: Полина рассказала, что состояла в местном Штабе Навального. Находившиеся в комнате люди изучили список групп в ее социальных сетях и фотографии из поездки, а потом отпустили.



Причину такого внимания Полине Грейсман не назвали и никаких документов не оформили. Она задержалась на границе примерно на полчаса.