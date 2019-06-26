ФСБ утверждает, что в Саратове предотвращен теракт

Центр общественных связей службы безопасности сообщил, что член запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации «Исламское государство» планировал провести теракт в месте скопления людей.

По информации ведомства, гражданин России присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию. Он приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных устройств.

При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был убит. Никто из силовиков и гражданского населения не пострадал.

Возбуждено уголовное дело.

В конце мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Астраханской области. По информации источника, знакомого с ситуацией, приверженец радикального ислама, готовящий нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали, был арестован.