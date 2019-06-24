Активисты проведут марш в поддержку сестер Хачатурян 6 июля в Москве

Активисты проведут марш в поддержку обвиняемых в убийстве отца сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян 6 июля в Москве. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из организаторов марша, феминистка Татьяна Сухарева.

«Этот марш важен. Он проходит не только в поддержку сестер Хачатурян, но и в поддержку всех женщин, которые обвиняются или получили сроки за то, что фактически следует квалифицировать даже не как превышение пределов необходимой обороны, а обычную, нормальную самооборону в этой ситуации», — сказала она.

Заявка была подана на согласование в правительство Москвы. Пока место проведения акции не определено.

Завтра активисты будут звонить в мэрию и уточнять статус их заявки.

Акция «Марш сестер» состоится 6 июля в 14.00.

Трех сестер 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию Хачатурян задержали, а затем арестовали в июле прошлого года по подозрению в убийстве отца.

14 июля 2019 года следствие предъявило им обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. За это сестрам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Защита настаивает, что девушки оказались в безвыходной ситуации из-за продолжительного домашнего насилия и принуждения к действиям сексуального характера.