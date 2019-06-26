Сессия МОК лишила признания Международную федерацию любительского бокса и отстранил АИБА от организации боксерского турнира Олимпиады 2020 года.

Конфликт между МОК и АИБА длится уже несколько лет. В работе подшефной федерации Президента Томаса Баха не устраивает решительно все – непрозрачные финансы, странный выбор руководства, скандальное судейство и так далее. Тайванец Чинг Коу Ву ушел в отставку в 2017 году, причем сделал это добровольно, но скорее всего его вынудили уйти, поскольку шлейф странных решений за ним был серьезный. Здесь и финансовые махинации и судейство на олимпиадах. Турниры редко обходились без скандалов. Его преемником стал представитель Узбекистана Гафур Керимов, причем выбиравшие даже не посмотрели на то, что санкции Минфина США сильно затруднят ему работу. Керимова обвиняли в связях с организованной преступностью. Он тоже ушел добровольно, но и без его участия проблемы не были решены. 23 мая Исполком отстранил АИБА и сегодня сессии предстояло утвердить это решение, что и произошло. Тем не менее, боксеры без олимпиады не останутся. МОК организует автономную структуру, которая сперва проведет зональные отборочные турниры, а затем и олимпийские соревнования.

Признание международной федерации любительского бокса может быть возвращено после Олимпийских Игр в Токио.