ЦИК заявил, что местные избирательные комиссии Петербурга должны принять документы от всех потенциальных кандидатов

Иначе — угроза уголовного преследования. Однако у муниципальных избиркомов продолжаются драки.

Утро сегодня началось с потасовки в муниципалитете «Ржевка». Независимых кандидатов уже ждали непонятные люди. Они всю неделю утверждают, что тоже хотят подать документы. В итоге участники драки написали друг на друга заявления в полицию, рассказал «Эху» один из независимых кандидатов Илья Сиялов.

А вот в муниципалитете «Екатерингофский» побили представители штаба политика Алексея Навального Александра Шуршева. Однако он нашел силы пойти в Горизбирком, где сегодня рассматривают жалобы на муниципалитет. Впрочем, ситуация абсурдная: ведь ИКМО укомплектованы теми людьми, которых и рекомендовала Городская избирательная комиссия. Обострение предвыборной борьбы понятно: на этой неделе заканчивается срок регистрации кандидатов. Ранее многие муниципалитеты скрывали дату назначения выборов, а комиссии меняли адреса и время работы. А некоторые избиркомы выдавали фальшивые бланке документов. В итоге у независимых кандидатов совсем не остается времени на регистрацию.

Глава петербургского горизбиркома Виктор Миненко на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии не упомянул драки в муниципалитетах.