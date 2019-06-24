Сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца, на 1 месяц продлили меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Слушания проходили в двух разных залах в закрытом режиме. В одном из них находилась Мария Хачатурян, которая на момент убийства отца была несовершеннолетней. В другом – ее старшие сестры Ангелина и Крестина. Все они были молчаливы. Продленная им мера пресечения в виде запрета определенных действий по условиям осталась прежней. Сестрам Хачатурян запрещено покидать свои дома с 9 вечера до 7 утра, использовать любые виды связи, кроме телефона для вызова экстренных служб, а также общаться со свидетелями по делу. Против этих ограничений не возражали ни следствие, ни защита, а также сами девушки.

Между тем возле здания Басманного суда перед началом заседания прошли пикеты, участники которых держали в руках плакаты «Убийцы должны сидеть». Полиция задержала пятерых мужчин, однако затем схожие таблички держали новые молодые люди. Некоторые из них были в медицинских масках. Один из пикетчиков, не пожелавший назвать свое имя, сказал «Эху», что все они представляют движение «Мужское государство». По его мнению, сестры Хачатурян должны быть осуждены за убийство отца, несмотря на свой пол.

Адвокаты, впрочем, уверяют, что не видели акций с требованием реального срока сестрам Хачатурян, но полагают, что это может быть провокация. Такое мнение, в частности, выразил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

Липцер добавил, что, напротив, защита и девушки чувствуют поддержку и получают различные предложения о помощи.

Сестры Хачатурян были задержаны почти год назад. Их отец Михаил Хачатурян был обнаружен в собственной квартире с десятками ножевых ранений. Сами фигурантки дела объясняют свой поступок многолетними издевательствами и унижениями со стороны мужчины.

Шествие в поддержку сестёр Хачатурян может пройти в центре Москвы 6 июля. Заявка на проведение акции подана в столичную мэрию. Пока чиновники не ответили.

«Марш сестёр» — под таким названием хотят провести акцию в первую субботу июля. Участники шествия намерены пройти от Пушкинской площади до проспекта Сахарова и там провести митинг в поддержку обвиняемых сестёр Хачатурян. Ответа от столичной мэрии ждут в ближайшие дни. По словам устроителей, основные цели мероприятия признать за девушками конституционное право на самозащиту, призвать к созданию в стране эффективной системы по противодействию домашнему насилию и его профилактики. В соцсети Facebook создали страницу мероприятия, около 400т человек захотели на него прийти, ещё почти у девятисот акция вызвала интерес. Ранее трёх сестёр, обвиняемых в спланированном убийстве отца, поддержали, в том числе, журналист Юрий Дудь, актриса Алика Смехова, которая уверена, что такой отчаянный шаг девушек для них стал единственным шансом на спасение. За девушек телеведущая Ксения Собчак, певица Юлия Ковальчук. Вокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян – музыкант армянского происхождения — тоже поддержал сестёр. Целую неделю у здания Следственного комитета на Арбате в Москве, а также ряде других городов страны идут одиночные пикеты в поддержку сестёр Хачатурян. Люди настаивают, что сёстры оборонялись и требуют справедливости для всех жертв домашнего насилия.

Пикеты в поддержку сестёр Хачатурян также проходили в Армении, США, Великобритании, Польше и ряде других стран.