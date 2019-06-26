Z Архив новостей новости
5 3 6 238
13:32, 26 июня 2019

Nike отменила продажу в Китае лимитированной коллекции обуви

Японец Юн Такахаси опубликовал в Instagram своей студии фото протестующих и выразил им свою поддержку. Эта публикация вызвала критику со стороны китайских пользователей Instagram.
Студия удалила пост назвав его ошибкой и личным мнением автора. Тем не менее, обувь от Юна Такахаси попала в черные списки китайских магазинов. Большинство сняли ее с продажи без объяснения причин.
Как напоминает издание, это не первый случай, когда крупным международным брендам приходится извиняться перед китайской аудиторией чтобы сохранить уровень продаж. В прошлом году Mercedes-Benz делал это дважды – после того, как процитировал Далай Ламу в публикации в  Instagram, а  компания GAP была вынуждена извиняться из-за фото футболки с картой Китая, на которой не было Тайваня, Тибета и Южно-китайского моря.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 июня Поздравить…

5 437 6 5110 24.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Президент России не мог поступить иначе Ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к Путину. Ответственность за безопасность граждан России. И он ее с себя, в отличие от грузинских властей, не сбросил…

5 237 6 28500 24.06
Kгрузия, рф, конфликты, политика, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Уминский: В Грузии нет никакой русофобии Казалось бы, национальная обида, она вещь такая, болезненная, она очень долго помнится. А вот такое настоящее христианское великодушие…

5 76 6 9305 25.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Песня безумству Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии…

5 296 6 36865 21.06
Kполитика, грузия, общество, мнения
Блоги

+ «Прямая линия» с Владимиром Путиным «Прямая линия» с Владимиром Путиным Видеозапись трансляции

5 291 6 38827 20.06
Kпутин, видео, общество, события
Блоги

Николай Левшиц гражданский активист

Люди всегда будут оставаться людьми Проходящие в Грузии и Тбилиси акции протеста отчасти «антипутинские и антикремлевские», но никак не «антироссийские»...

5 69 6 10037 22.06
Kгрузия, рф, мнения
Блоги

«Мне нравится, как хорошеет Москва при Собянине». Зачем Булыкин идет в Мосгордуму? – Можете назвать хотя бы два полномочия, которые у вас появятся как у депутата МГД?
– Не хочется лезть в телефон, но ответы есть.
– Вы идете на выборы и даже не знаете за какими полномочиями. Это как?
– Там очень много полномочий будет.
– Вы могли хотя бы два выучить перед интервью?
– Так надо пройти сначала…

5 123 6 26043 19.06
Kвыборы, общество, власть, футбол, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Подпишись – или проиграешь На сборщиков подписей демократических кандидатов, работающих на улицах Москвы, нападают, им угрожают. Демократические кандидаты в депутаты категорически не нужны властям, но необходимы москвичам…

5 36 6 5324 23.06
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как быть с артистами? Послесловие к скандалу «Травля» точно работает. Силу общественного мнения не стоит недооценивать. Потеря репутации всегда болезненна. Я не знаю, станут ли Спиваков или Гергиев от этого хуже дирижировать, но моральный урон за свои подписи они несут…

5 62 6 9155 23.06
Kискусство, политика, кино, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Проклятая война Ни одна страна никогда не несла таких потерь, как Россия. Просто потому, что возомнившие себя миссиями бездарные и заурядные кремлевские вожди свой народ не жаловали…

5 279 6 41425 22.06
Kвторая мировая, история, сталин, войны, общество, власть, рф, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

О Потерях СССР в 1941-1945 гг. Думаете, победа все спишет? Нет, не спишет. Суд истории над большевизмом и сталинизмом впереди. Как и развенчание некоторых «героев», сделавших имя на солдатской крови…

5 200 6 31132 08:13
Kистория, ссср, мнения
Блоги

Следственная группа JIT: Обращение к свидетелям и информация о судебном процессе К крушению самолета рейса MH17 причастно больше людей. Расследование будет сосредоточено на экипаже ЗРК «БУК», а также лицах, являвшихся важным звеном при принятии решений в РФ о военной поддержке на востоке Украины в 2014 году. JIT призывает откликнуться свидетелей…

5 48 6 12285 19.06
Kобщество, трагедии, самолеты, расследования, события
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Неувязочка получается С чего вдруг Россия должна участвовать в расследовании? Она же, по-вашему, «вообще ни при чем»? Вы выберите что-нибудь одно: или вы не имеете к катастрофе никакого отношения, или никакое расследование по поводу катастрофы не может без вас обойтись…

5 295 6 100410 19.06
Kавиа, общество, донбасс, катастрофы, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Всегда считал и считаю Беларусь родной страной По приглашению Александра Лукашенко я прибыл в Минск. Сегодня у нас состоялась исключительно тёплая встреча. Александр Григорьевич удостоил меня высокой чести быть кавалером ордена Дружбы народов…

5 35 6 6272 21.06
Kбелоруссия, общество, политика, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

От Грозного до Тбилиси всего двести километров Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия…

5 139 6 25680 22.06
Kгрузия, рф, политика, конфликты, протесты, безопасность, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Есть ощущение (во-первых), что перед нами человек, которому скучно. Во-вторых, человек неостроумный, неинтересный…

5 78 6 14517 21.06
#слушать 01:43:48 8читать $скачать 23.8 МБ

Популярное за неделю

Новости

Украинские корабли, захваченные российскими пограничниками в Керченском проливе, исчезли со стоянки в Керчи О том, что два катера и буксир переместили в неизвестном направлении, сообщает «Радио Свобода»...

5 39 6 37268
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Владимир Владимирович, выслушав любой из задаваемых вопросов, мог бы отвечать фразой: «Откуда берутся кретины?» Самое интересное, что и на его вопросы, и на его ответы тоже возможен такой же комментарий…

5 88 6 177351 19.06
#слушать 51:04 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Голосование
Поддерживаете ли вы решение президента РФ запретить полёты российских авиакомпаний в Грузию?
5 127 6 30739 21.06
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про прямую линию Все расползается, разваливается, не вписывается и теряет смысл… Смотреть больно, смотреть невозможно… Хоть бы кто-то ему подсказал!..

5 182 6 211140 20.06
Kпутин, тв, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Прямая линия Путина. Впечатления Прямая линия Путина. Впечатления Мечтатель Путин явно скис — до него дошло, наконец, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится…

5 146 6 203792 20.06
Kпутин, власть, рф, коррупция, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7914758
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4089278

Сегодня в эфире