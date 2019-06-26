Nike отменила продажу в Китае лимитированной коллекции обуви

Японец Юн Такахаси опубликовал в Instagram своей студии фото протестующих и выразил им свою поддержку. Эта публикация вызвала критику со стороны китайских пользователей Instagram.

Студия удалила пост назвав его ошибкой и личным мнением автора. Тем не менее, обувь от Юна Такахаси попала в черные списки китайских магазинов. Большинство сняли ее с продажи без объяснения причин.

Как напоминает издание, это не первый случай, когда крупным международным брендам приходится извиняться перед китайской аудиторией чтобы сохранить уровень продаж. В прошлом году Mercedes-Benz делал это дважды – после того, как процитировал Далай Ламу в публикации в Instagram, а компания GAP была вынуждена извиняться из-за фото футболки с картой Китая, на которой не было Тайваня, Тибета и Южно-китайского моря.