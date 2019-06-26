Bloomberg: Совместное состояние сыновей бизнесмена Алексея Мордашова можно оценить в 1 млрд 700 миллионов долларов

Совместное состояние сыновей бизнесмена Алексея Мордашова можно оценить в один миллиард 700 миллионов долларов, – сообщает Bloomberg. Мордашов передал часть акций своих компаний 20-летнему Кириллу и 19-летнему Никите, чтобы обеспечить преемственность поколений, ввести в курс дела, а также помочь в получении опыта в управлении портфелем, — рассказали Ведомостям представители Мордашова.

Форбс оценивал состояние Мордашова-старшего в 20 с половиной миллиардов долларов.