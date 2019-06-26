Девять из 10 VPN-сервисов отказываются подключиться к реестру запрещенных сайтов фильтрации трафика, — сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он отказался отвечать на вопрос, что ведомство будет делать дальше. Пока закон предполагает только одно: блокировку. Жаров при этом добавил, что ждет закона о многомиллионных штрафах.

Пока к реестру Роскомнадзора подключился только один Ви-Пи-Эн, принадлежащий Лаборатории Касперского, — напоминает Интерфакс.