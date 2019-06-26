Мониторинговый Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал подтвердить полномочия делегации России на определенных условиях.

Как сообщает РИА, ПАСЕ призывает Россию выплатить все взносы в бюджет Совета Европы и освободить 24 украинских моряка. Кроме того, Россия должна безусловно и в полной мере сотрудничать в привлечении к ответственности виновных в катастрофе МН-17, в расследовании убийства политика Бориса Немцова.

Делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году в ответ на присоединение Крыма. В начале этой недели большинство депутатов ПАСЕ проголосовали за резолюцию об ограничении санкционного механизма. Это позволяет России вернуться в Парламентскую ассамблею. Однако Украина и еще несколько западных стран оспорили полномочия российской делегации. Голосование по этому вопросу состоится сегодня.