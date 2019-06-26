Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал подтвердить полномочия делегации России
Мониторинговый Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал подтвердить полномочия делегации России на определенных условиях.
Как сообщает РИА, ПАСЕ призывает Россию выплатить все взносы в бюджет Совета Европы и освободить 24 украинских моряка. Кроме того, Россия должна безусловно и в полной мере сотрудничать в привлечении к ответственности виновных в катастрофе МН-17, в расследовании убийства политика Бориса Немцова.
Делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году в ответ на присоединение Крыма. В начале этой недели большинство депутатов ПАСЕ проголосовали за резолюцию об ограничении санкционного механизма. Это позволяет России вернуться в Парламентскую ассамблею. Однако Украина и еще несколько западных стран оспорили полномочия российской делегации. Голосование по этому вопросу состоится сегодня.