Русская православная церковь предложила закрепить в законодательстве права эмбриона

Церковь начала новый виток борьбы с абортами. Эмбрион — человек, значит, у него есть право на жизнь, настаивают авторы документа. Его название «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». В документе, который Московский патриархат предложил обсудить общественности, авторы называют недопустимыми научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание. Для тысяч возможность развития и жизни заменяется экспериментами и смертью, отмечается в проекте документа. Там же подчёркивается, что нельзя говорить о праве на аборт, поскольку искусственное прерывание беременности это цитата «всегда убийство». Звучит призыв к государству гарантировать право врачей на отказ от совершения аборта по соображениям христианской совести. Операция допустима только при спасении жизни матери при внематочной беременности, которая влечёт неизбежную гибель ребенка. В этом случае женщина, прервавшая беременность, не отлучается от церкви, предлагают в РПЦ. Авторы также хотят приравнять женщин, больных раком или опухолью головного мозга, но отказавшихся сделать аборт ценой своей жизни, к христианским мученикам.

Патриарх Кирилл ранее раскритиковал женщин, сделавших аборт по медицинским показаниям. Глава РПЦ назвал уничтожение эмбриона, а тем более плода – уничтожением человеческой личности и сравнил это с убийством инвалидов в нацистской Германии.