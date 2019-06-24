Результаты опроса «Левады-центра» показывают, что многие россияне не задумываются о проблеме пыток со стороны силовиков – «Комитет против пыток»

Результаты опроса «Левады-центра» показывают, что многие россияне не задумываются о проблеме пыток со стороны силовиков. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин.

«Эти цифры говорят о том, что люди никак не рефлексируют эту проблему, не пытаются даже задуматься на эту тему. Очевидно, что 39% населения не могут быть глупыми или не иметь логики. Пытки — это тема, на которую люди просто избегают думать. Это эффект «самостопа», как его Джордж Оруэлл назвал. Люди понимают, что эта мысль очень дискомфортна, потому что дальше надо будет как-то жить с мыслью «а что же теперь с этим делать?», — сказал он.

Сегодня «Коммерсант» опубликовал исследование «Левада-центра», приуроченное к Международному дню в поддержку жертв пыток (26 июня). Данные опроса показывают, что с насилием со стороны силовиков сталкивался каждый десятый респондент. Почти 30% россиян считают допустимым применение пыток в отдельных случаях для спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление, а 39% считают, что пытки повышают раскрываемость преступлений.

26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток (учрежден в 1997 году Генеральной Ассамблеей ООН).