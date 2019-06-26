Власти Сан-Франциско ввели первый в США запрет на продажу электронных сигарет
Он будет действовать до тех пор, пока продажу не одобрит государственный регулятор. Производителям дан срок до 2022 года, чтобы предоставить продукцию на проверку.
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Он будет действовать до тех пор, пока продажу не одобрит государственный регулятор. Производителям дан срок до 2022 года, чтобы предоставить продукцию на проверку.
«Мне нравится, как хорошеет Москва при Собянине». Зачем Булыкин идет в Мосгордуму?
– Можете назвать хотя бы два полномочия, которые у вас появятся как у депутата МГД?
– Не хочется лезть в телефон, но ответы есть.
– Вы идете на выборы и даже не знаете за какими полномочиями. Это как?
– Там очень много полномочий будет.
– Вы могли хотя бы два выучить перед интервью?
– Так надо пройти сначала…
Следственная группа JIT: Обращение к свидетелям и информация о судебном процессе К крушению самолета рейса MH17 причастно больше людей. Расследование будет сосредоточено на экипаже ЗРК «БУК», а также лицах, являвшихся важным звеном при принятии решений в РФ о военной поддержке на востоке Украины в 2014 году. JIT призывает откликнуться свидетелей…