Пресс-секретарь президента заявил, что дело «Сети» резонансное, но в нем «нет ничего о пытках»

Дело «Сети» не стоит вспоминать в связи с Международным днем в поддержку жертв пыток, в нем «нет ничего о пытках». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, нет, я и говорю, что это [дело – ЭМ] не стоит ассоциировать с сегодняшним днем. Там ничего нет о пытках, это другое дело, это дело про другое. Там пытки вообще не… Это нужно спрашивать у правоохранительных органов», — сказал он, отвечая на вопрос, предоставлена ли президенту информация о том, что фигуранты дела заявляли о применении к ним пыток в ходе следствия.

Д.Песков добавил, что президент регулярно получает информацию о деле «Сети», как он обещал в ходе заседания Совета по правам человека.

«Это другое дело, оно тоже резонансное. Об этом президенту говорили на последнем заседании президентского Совета по правам человека. Действительно президент тогда сказал, что обязательно запросит дополнительную информацию и разберется с этим. Президенту была предоставлена дополнительная информация по линии спецслужб, он обладает информацией и регулярно получает обновление этой информации», — заявил Д.Песков.