Сегодня Исполком Российского футбольного союза утвердит лимит на легионеров, который будет использоваться с сезона 2020 года.

О необходимости лимита наши футбольные власти заговорили в 2005 году, когда в составе Динамо на поле вышли 11 иностранцев. Формальные ограничения существовали и тогда, но они не касались игроков, которые провели определенное количество матчей за свои национальные сборные, что по сути, делало правило фикцией. Нынешние ограничения строги. На поле одновременно не могут находиться больше шести футболистов, которые не имеют права за сборную России даже при наличии российского паспорта. Исключение сделано только для белорусов. Рабочая группа Российской премьер Лиги и комитет профессионального футбола РФС рассматривают два варианта. Оставить прежнюю формулу лимита или перейти к новой, согласно которой в заявке может быть не более 8 иностранцев, но зато все они смогут играть одновременно.

По информации источников, на которые ссылаются многие СМИ Исполком сегодня утвердит формулу 8+17