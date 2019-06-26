В Екатеринбурге утвердят список площадок для общегородского опроса о месте строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге сегодня рабочая группа при гордуме должна утвердить список площадок для общегородского опроса о месте строительства храма святой Екатерины. В мае в городе неделю продолжались протесты горожан, несогласных со строительством храма в сквере у театра драмы.



Рабочая группа в третий раз попытается определить список площадок, из которых граждане выберут место для постройки нового кафедрального собора. До этого утверждение списка несколько раз откладывали. Но сегодня такой проблемы быть не должно, ведь главный спор разрешился: епархия согласилась не настаивать на строительстве храма в сквере и его решили вычеркнуть из списка. Депутаты, юристы, общественники, представители епархии и спонсоров стройки сегодня обсудят оставшиеся площадки. Сейчас в списке четыре или пять позиций и он станет еще короче. Фаворитами считают большой пустырь на оживленном перекрестке на пути из аэропорта, а так же берег городского пруда, почти напротив того самого сквера, где были протесты. Там стоит старый завод, участок под которым выкупил один из инвесторов строительства храма – УГМК. Кроме того, сегодня же рабочая группа сформулирует вопросы для горожан, утвердят минимальное количество участников опроса.



Рабочая группа рассмотрит также предложение включить в исследование вопрос об отношении горожан к перспективе строительства второй линии метрополитена в Екатеринбурге.