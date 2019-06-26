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12:00, 26 июня 2019

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила отменить ограничения на выезд за рубеж полицейским

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила отменить ограничения на выезд за рубеж полицейским. Она заявила, что это чрезмерная мера в отношении тех сотрудников, которые не имеют допуска к секретным данным. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на тексте её выступления на Всероссийской конференции по защите прав сотрудников органов внутренних дел в Нижнем Новгороде.



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