Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила отменить ограничения на выезд за рубеж полицейским

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила отменить ограничения на выезд за рубеж полицейским. Она заявила, что это чрезмерная мера в отношении тех сотрудников, которые не имеют допуска к секретным данным. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на тексте её выступления на Всероссийской конференции по защите прав сотрудников органов внутренних дел в Нижнем Новгороде.