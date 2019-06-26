7 уголовных дел возбудили в отношении уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлениях и ограблениях в Москве

Сразу 7 уголовных дел возбудили в отношении уроженца Кабардино-Балкарии, которого подозревают в отравлениях, ограблениях и избиениях людей в центре Москвы. Молодой человек частично признал вину. Полиция сегодня попросит суд о его аресте.

Подозреваемый Мурат Сабанов сначала был фигурантом четырёх уголовных дел за кражи и разбой. В ходе расследования в отношении уроженца Кабардино-Балкарии возбудили ещё три дела, сообщили в МВД. Все семь могут объединить в одно производство, не исключил источник в правоохранительных органах агентству ТАСС. Таганский суд может сегодня рассмотреть ходатайство следствия об аресте. Полиция установила 11 потерпевших, но их может быть гораздо больше, отметил собеседник. По данным интернет-издания Village пострадавших, в числе них и его сотрудница, около 25ти. Людей с мая травили неизвестным веществом в популярном у молодёжи месте «Яма» на Хохловской площади, в сквере около Чистых прудов и других местах в центре Москвы. Некоторые люди после отравления впадали в кому. По словам пострадавших, к ним подходил молодой человек, предлагал Фанту или другой напиток, после чего люди отключались. Некоторых отравитель грабил и даже избивал. В МВД выяснили, что в напитки он подсыпал сильнодействующие препараты, в том числе феназепам и трамадол. В комнате, которую арендовал Сабанов в хостеле на Новой Басманной улице, нашли лекарства и несколько украденных сумок.

Следствие не исключает, что у отравителя могла быть сообщница.