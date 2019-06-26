В Минске сегодня простятся с бывшим гитаристом вокально-инструментального ансамбля «Песняры»
Аркадий Ивановский в понедельник утонул. Ему было 59 лет, передаёт агентство БЕЛТА.
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Аркадий Ивановский в понедельник утонул. Ему было 59 лет, передаёт агентство БЕЛТА.
Bellingcat: «Птичка полетела к вам». Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию MH17 Кто те люди, которые присутствуют на прослушках, опубликованных СБУ и Совместной следственной группой во главе с Нидерландами после сбития? Какую роль в этой операции играли такие известные лидеры сепаратистов, как Игорь Безлер, Александр Ходаковский и и Игорь Стрелков? Мы постарались ответить на эти вопросы…
Кто причастен к катастрофе «Боинга» над Донбассом Следственная группа объявила, что выдала международные ордера на арест четверых подозреваемых. Это граждане России Игорь Гиркин («Стрелков»), Олег Пулатов («Гюрза» и «Халиф»), Сергей Дубинский («Хмурый») и гражданин Украины Леонид Харченко, («Крот»)...
«Мне нравится, как хорошеет Москва при Собянине». Зачем Булыкин идет в Мосгордуму?
– Можете назвать хотя бы два полномочия, которые у вас появятся как у депутата МГД?
– Не хочется лезть в телефон, но ответы есть.
– Вы идете на выборы и даже не знаете за какими полномочиями. Это как?
– Там очень много полномочий будет.
– Вы могли хотя бы два выучить перед интервью?
– Так надо пройти сначала…
Следственная группа JIT: Обращение к свидетелям и информация о судебном процессе К крушению самолета рейса MH17 причастно больше людей. Расследование будет сосредоточено на экипаже ЗРК «БУК», а также лицах, являвшихся важным звеном при принятии решений в РФ о военной поддержке на востоке Украины в 2014 году. JIT призывает откликнуться свидетелей…