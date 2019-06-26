Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не набрал нужного количества голосов, чтобы стать вице-спикером ПАСЕ
Парламентская Ассамблея Совета Европы проведёт второй тур, передают российские информагентства.
Сегодня во второй половине дня сессия ПАСЕ рассмотрит вопрос о восстановлении полномочий российской делегации. В понедельник была утверждена резолюция, которая позволяет России вернуть право голоса. Москва была его лишена после присоединения Крыма и конфликта в Донбассе.
Напомним, ранее три журналистки обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не нашла нарушений в его поведении.