Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не набрал нужного количества голосов, чтобы стать вице-спикером ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы проведёт второй тур, передают российские информагентства.

Сегодня во второй половине дня сессия ПАСЕ рассмотрит вопрос о восстановлении полномочий российской делегации. В понедельник была утверждена резолюция, которая позволяет России вернуть право голоса. Москва была его лишена после присоединения Крыма и конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее три журналистки обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не нашла нарушений в его поведении.