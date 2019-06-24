Суд отштрафовал издание «Тайга.инфо» за гиперссылки на видео с матом

Суд отштрафовал издание «Тайга.инфо» на пять тысяч рублей за гиперссылки на видеоролик, на котором люди используют нецензурную лексику. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Тайга.инфо» Василий Волнухин.

«Суд удовлетворил иск Роскомнадзора. Мы уже собрали документы на апелляцию. Считаем, что это как минимум незначительное правонарушение и что ответственность за соблюдение недопустимости мата должна лежать на том источнике, на который мы даем ссылки. Это не наша прерогатива отслеживать матерные выражения», — сказал он.

В мае издание «Тайга.инфо» опубликовало материал, посвященный групповому избиению учащегося новосибирского колледжа другими студентами. В нем также содержались гиперссылки на видеоролик с избиением, опубликованные в социальных сетях.