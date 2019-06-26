Совфед одобрил внесенный Путиным закон о приостановке участия РФ в ДРСМД

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенаторы проголосовали за одобрение данного закона единогласно. Проект закона был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно тексту документа, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства.