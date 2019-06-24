Басманный суд Москвы продлил до конца июля меру пресечения сёстрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца

Им был назначен запрет определённых действий. Как поясняют адвокаты, это чуть более мягкая мера, чем домашний арест.

Сторона защиты настаивает на том, что девушки совершили убийство в рамках необходимой самообороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца. Об этом сказал «Эху» адвокат Алексей Паршин.

Как предаёт корреспондент «Эха», 5 человек перед судебным заседанием потребовали реального срока для сестёр Хачатурян. В акцию вмешалась полиция.