ПАСЕ опубликовала список стран, поддержавших возвращение России

Парламентская Ассамблея опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.

Всего голосовали 190 человек. Голосов «за» — 118, «против» — 62, воздержались 10 человек.

Полностью «за»: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.

Преимущественно «за»: Армения, Бельгия (двое из четырех депутатов воздержались), Швейцария, Германия, Хорватия (два «за», один «против», один воздержался), Молдавия, Нидерланды, Португалия (один воздержался), Словакия, Чехия (результат аналогичен хорватскому), Италия.

Поровну «за» и «против»: Финляндия, Румыния, Дания, Лихтенштейн.

Преимущественно или полностью «против»: Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Украина, Великобритания.

Воздержались: Словения

Делегация РФ не участвовала в сессиях ПАСЕ с 2014 года.