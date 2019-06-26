ФСБ в Саратове предотвратила теракт в людном месте, готовившийся членом ИГ*

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратове в людном месте, готовившийся членом запрещенной в РФ террористической организации «Исламского государства», сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве рассказали, гражданин РФ приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных

устройств, организовав лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ в гараже. Отмечается, что мужчина дал присягу главарям террористических структур и действовал по их указанию.

*ИГ, ИГИЛ, Исламское государство — организация, запрещенная в РФ