Суд в Киеве отменил переименование улиц в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича

Это сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Иск подала Елена Бережная, которая возглавляет общественные организации «Институт правовой политики и соцзащиты» и «Антифашистскую правозащитную лигу».

В 2016 году Московский проспект в Киеве стал проспектом Степана Бандеры, а годом позже – проспект названный в честь советского генерала Ватутина был переименован в проспект Шухевича. Решения были приняты в рамках пакета законов о декоммунизации.