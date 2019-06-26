Левада-Центр: Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками

Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-Центра, которые приводит газета «Коммерсантъ». Речь идёт о насилии со стороны силовиков при задержании и на допросах. Согласно исследованию, в половине случае с помощью пыток силовики пытались получить признательные показания или другую информацию.

Опрос был проведён по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток». Его юристы отмечают, что с одной стороны, 60 процентов опрошенных считают пытки недопустимыми, но при этом почти 30 процентов допускают их применение.