Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендует подтвердить полномочия российской делегации

«Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены», — сообщается на сайте ассамблеи.

Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, Комитет предлагает выдвинуть российской стороне ряд условий. Среди них призывы отпустить украинских моряков, заплатить взносы в Совет Европы, сотрудничать с следственной группой, расследующей крушение MH17 над Донбассом, принять меры по недопущению нарушений прав ЛГБТ-сообщества, особенно в Чечне, и взаимодействовать с международным сообществом в расследовании убийства Немцова.

Ранее, 25 июня, ряд стран оспорил возвращение делегации РФ. Это была инициатива украинских и грузинских депутатов: полномочия делегации РФ опротестовали как по существенным и процедурным основаниям. По правилам ПАСЕ было принято решение подготовить доклад по полномочиям делегации в течение суток.