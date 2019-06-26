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10:25, 26 июня 2019

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендует подтвердить полномочия российской делегации

«Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены», — сообщается на сайте ассамблеи.

Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, Комитет предлагает выдвинуть российской стороне ряд условий. Среди них призывы отпустить украинских моряков, заплатить взносы в Совет Европы, сотрудничать с следственной группой, расследующей крушение MH17 над Донбассом, принять меры по недопущению нарушений прав ЛГБТ-сообщества, особенно в Чечне, и взаимодействовать с международным сообществом в расследовании убийства Немцова.

Ранее, 25 июня, ряд стран оспорил возвращение делегации РФ. Это была инициатива украинских и грузинских депутатов: полномочия делегации РФ опротестовали как по существенным и процедурным основаниям. По правилам ПАСЕ было принято решение подготовить доклад по полномочиям делегации в течение суток.



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