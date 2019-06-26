В США сегодня состоятся первые дебаты кандидатов от демократической партии

Из 25 кандидатов только 20 соответствуют критериям для попадания на национальные дебаты.

Из-за необычайно большого количества кандидатов от демпартии первый раунд дебатов разбит на две части — первые десять кандидатов дебатируют сегодня, вторые десять — завтра, 27 июня. Жеребьевка проводилась через лотерею.

Чтобы попасть на первые дебаты, кандидаты должны были соответствовать следующим критериям: иметь не менее 65-ти тысяч индивидуальных доноров, включая 200 доноров не менее чем в 20 штатах, и набирать не менее 1 процента голосов по трем признанным опросам.

Лидеры национальных опросов, бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс дебатируют завтра, а сегодня на дебатах будет выступать сенатор Элизабет Уоррен — она идет третьей по национальным опросам с рейтингом в 12,5 процентов голосов (у Джо Байдена — 32 процента). Однако, вчерашний свежий опрос прогрессивной группы МувОн поставил Элизабет Уоррен на вершину рейтинга с 38-ю процентами голосов в штатах с первыми праймериз, включая Калифорнию.

Из самых интересных кандидатов сегодня также бывший конгрессмен от Техаса Бето О”Рурке, которого иногда называют белым Обамой — на среднесрочных выборах в ноябре О”Рурк проиграл с минимальным отрывом республиканцу Теду Крузу на выборах в Сенат. Также сегодня на дебатах выступит мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, который тоже избирается в президенты.

Дебаты состоятся в Майами, а модерировать их будут ведущие телеканала NBC, включая главную звезду Рейчел Меддоус.