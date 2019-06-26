ЦИК Украины повторно рассмотрит документы партии Михаила Саакашвили для регистрации на выборах

Сделать это ЦИК обязал административный суд в Киеве. Регистрация кандидатов закончилась накануне. Как передаёт агентство УНИАН, вчера поздно вечером члены партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили и десятки сторонников пришли к зданию ЦИКа и требовали выполнить решение суда. Была вызвана полиция, о задержаниях не сообщается.

В понедельник украинский ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за нарушений на внеочередном съезде. Парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.