Бывший строитель космодром «Восточный» за растрату сотен миллионов рублей получил условный срок

Двух других руководителей компании ранее приговорили к трем годам лишения свободы.

200 тысяч рублей штрафа назначил суд в Приморском крае Виктору Гребневу, директору «Тихоокеанской мостостроительной компании», которая была подрядчиком при возведении «Восточного». Вместо 8 лет колонии общего режима, которые запрашивало гособвинение, он отделался 5 годами лишения свободы условно с испытательным сроком два года. По версии следствия, Гребнев присвоил 288 миллионов рублей, заключив заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства. Он также действовал в интересах других лиц, совершая сделки, которые нанесли компании ущерб в размере 130 миллионов рублей. На предприятии тем временем копились долги перед работниками, сумма задолженности составляла около 100 миллионов рублей. В компании тогда заявили, что средства, предназначенные на строительство космодрома, тратились на дорогие яхты, возведение базы отдыха, дарение квартир и на особняк для Гребнева. Он, между тем, своей вины так и не признал.

Несколько лет назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который на тот момент был вице-премьером, комментируя дело против Гребнева, писал, что за такие преступления надо «не сажать, а расстреливать». Сейчас Рогозин назвал решение суда «странным».