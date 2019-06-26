Полиция задержала у Басманного суда Москвы 5 человек, которые требовали реального срока для сестёр Хачатурян

Как сообщает с места событий наш корреспондент, мужчины попытались поднять плакаты с надписью «Убийцы должны сидеть». Причины задержания в полиции не назвали. Кто эти люди, пока неизвестно.

В Басманном суде вскоре состоится заседание по продлению меры пресечения сёстрам Хачатурян. Их обвиняют в убийстве отца. Сторона защиты отмечает, что преступление произошло после многолетних унижений и насилия в отношении детей.