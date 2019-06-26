Новым пресс-секретарем Белого Дома станет директор по коммуникациям первой леди Мелании Трамп Стефани Гришам

Она заменит уходящую в конце месяца Сару Сандерс.

О назначении своей помощницы Стефани Гришам на должность пресс-секретаря Белого Дома — и по совместительству директора по коммуникациям, объявила накануне в твиттере первая леди Мелания Трамп. Помимо эти двух должностей Гришам сохранит и свою позицию в Восточном крыле в качестве директора по коммуникациям первой леди США.

Одна из самых лояльных членов команды Трампа, Стефани Гришам стала ее частью еще в 2015 году в качестве сотрудницы избирательного штаба.

На позицию пресс-секретаря Белого Дома претендовал спикер Белого Дома и протеже зятя Трампа Джареда Кушнера Хоган Гидли. Выбор Стефани Гришем говорит об усилении роли Мелании Трамп там, где непомерно велико влияние Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, пишет Нью-Йорк Таймс.

Пока ожидается, что с приходом Гришам возродятся — хотя бы в каком-то виде, традиционные ежедневные телебрифинги, которые уходящая с позиции пресс-секретаря Белого Дома Сара Сандерс перестала вести больше трех месяцев назад (традиции телебрифингов было больше двадцати лет). Дочь влиятельного республиканского политика и бывшего губернатора Арканзаса Сара Сандерс намерена после ухода избираться в губернаторы родного штата.

Стефани Гришам станет третьем по счету пресс-секретарем Белого Дома за менее чем три года президентства Дональда Трампа.