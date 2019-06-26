Серийному отравителю, задержанному ранее в Москве, ужесточили статью

Изначально уголовное дело завели по статье «кража».

Один из эпизодов дела в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Блакарии переквалифицировали с кражи на разбой. Тем временем в правоохранительные органы обратилось еще трое потерпевших, по заявлению одно из них уже заведено уголовное дело по той же статье. Об этом сообщается на сайте МВД. По данным следствия, от действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек, а общий ущерб превышает 140 тысяч рублей. Как показала экспертиза, дома у отравителя обнаружили сильнодействующие транквилизаторы и нейролептики — феназепам, клозапин и трамадол.

Первым о кражах рассказало издание The Village. По его данным, жертв более 20. Схема во всех случая была почти одна и та же – мужчина знакомился с отдыхающими в центре Москвы людьми, угощал их напитком, после чего они теряли сознание, а очнувшись, обнаруживали, что все их ценные вещи пропали. Предполагается, что в напитки были подмешаны сильнодействующие вещества.

Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под арест. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Молодой человек признался в совершении преступлений.