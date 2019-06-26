В России снова могут запретить поставки грузинского вина

Как пишет газета «Коммерсантъ», Роспотребнадзор стал собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя в магазинах. Издание пишет, что процедура может быть подготовкой к введению эмбарго на вина из Грузии, которые занимают 17 процентов российского импорта.

Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. С того же дня и грузинские перевозчики не смогут осуществлять прямые рейсы в Москву.