Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО нельзя подстричься

Нет исправных машинок, сказал РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, на эту проблему пожаловались и другие арестанты СИЗО «Лефортово». Мельников добавил, что правозащитники предлагали предоставить несколько машинок, как гуманитарную помощь, но руководство изолятора отказалось, сославшись на то, что идёт процедура закупки. Мельников добавил, что Захарченко уже месяц не может попасть к стоматологу.

Бывший сотрудник МВД, у которого при обыске нашли 9 миллиардов рублей, был приговорён по делу о коррупции к 13 годам колонии.