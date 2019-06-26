Глава МИДа Грузии назвал печальным решение вернуть Россию в ПАСЕ

Давид Залкалиани написал об этом в Твиттере. Накануне Украина решила в знак протеста против восстановления работы российской делегации отозвать своего посла из Совета Европы.

В понедельник в ПАСЕ была утверждена резолюция, согласно которой России вернули право голоса. Российская делегация была его лишена из-за присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины и 5 лет не участвовала в работе ПАСЕ.

Москва перестала платить членские взносы, и был риск, что Россию исключат из Совета Европы, в этом случае россияне лишились бы возможности обращаться в ЕСПЧ.