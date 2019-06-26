Следствие ужесточило статью предполагаемому отравителю газировки в Москве

Если прежде 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии обвиняли в краже, то теперь дело расследуется по статье о разбое, сообщается на сайте МВД. Отмечается, что при обыске дома у подозреваемого были обнаружены сильнодействующие транквилизаторы и нейролептики. Следствие полагает, что от действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек.

Ранее интернет-издание «Вилладж» сообщило, что в столице действовал грабитель, который угощал прохожих отравленной газировкой. Люди теряли сознание, мужчина забирал деньги и ценные вещи.