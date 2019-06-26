В Совете федерации пройдет рассмотрение президентского законопроекта о приостановке действия ДРСМД

В Совете федерации пройдет рассмотрение президентского законопроекта о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В случае прекращения действия ДРСМД вина за это будет лежать исключительно на России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Совет Россия — НАТО соберется на следующей неделе, чтобы обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, добавил Столтенберг.