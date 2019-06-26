Россия, по некоторым данным, может ограничить импорт вина из Грузии вслед за запретом на авиасообщение между странами

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством ввозимого грузинского алкоголя.

В торговые сети начали поступать неформальные запросы о том, какую долю в их ассортименте занимает грузинское вино. Об этом газете «Коммерсант» рассказали сразу несколько источников на рынке. Собеседники издания полагают, что пристальное внимание со стороны государственных органов к алкоголю из Грузии может свидетельствовать о том, что власти на фоне обострения отношений между странами готовятся ввести запрет на импорт. Ранее Роспотребнадзор уже объявил об усилении контроля за грузинским спиртным, обосновав это тем, что количество некачественного грузинского алкоголя за последние годы выросло в 3 раза. Политической подоплеки в этом, как утверждается, нет. Отмечу, что Москва не впервые прибегнет к ограничению ввоза. Прошлый запрет был введен в 2006 году также на фоне конфликта с Грузией. До этого на Россию приходилось 70% экспорта грузинского вина. Да и сейчас российский рынок – главный для грузинских производителей, и в случае введения запрета, многие из них будут вынуждены уйти из бизнеса.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились после того, как в Грузии начались антироссийские протесты. Ответом со стороны Кремля стал запрет на прямое авиасообщение между странами с 8 июля. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 21 июня.