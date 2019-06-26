«МегаСтройИнвест» фонда Кадырова получила госконтракты на общую сумму 236 миллионов рублей

Строительная компания «МегаСтройИнвест» фонда Кадырова за последние несколько месяцев получила госконтракты на общую сумму 236 миллионов рублей.

Все кроме одного были получены без конкурса — аукционы признавали несостоявшимися. Самый крупный контракт — почти на 164 миллиона рублей — «МегаСтройИнвест» заключил в июне с республиканским Минстроем на предоставление жилых помещений по программе ликвидации ветхого жилья в Чечне.

Также компания получила контракты на благоустройство парков, общественных и дворовых территорий шести муниципальных районов Чечни.