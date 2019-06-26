Украинский Центризбирком обязали повторно рассмотреть документы на регистрацию партии Михаила Саакашвили

Апелляционный суд Киева удовлетворил иск партии «Движение новых сил» и отменил решение избиркома об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты, передает «Интерфакс-Украина». Регистрация закончилась накануне. Члены партии и несколько десятков ее сторонников пришли к зданию ЦИК около 23 часов и потребовали выполнить решение суда, передает УНИАН. Они попытались войти внутрь, но двери были закрыты. К зданию вызвали полицию.

ЦИК отказал в регистрации кандидатами в депутаты Рады членам партии Саакашвили 23 июня, посчитав, что внеочередной съезд движения, на котором утвердили список кандидатов в одномандатных округах, был проведен с нарушениями устава партии.