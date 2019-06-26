Суд Свердловской области оштрафовал на пять тысяч мужчину за оскорбительный комментарий «ВКонтакте» в адрес ЛГБТ

Его признали виновным в возбуждение ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства, сообщает Znak.com со ссылкой на Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге.

Решение было вынесено в апреля, однако известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что это первый такой случай в регионе. Местный житель Станислав Муромцев оставил запись в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной»» под постом о конкурсе детских рисунков к Международному дню толерантности. Содержание комментария не уточняется.