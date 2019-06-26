Администрация Уфы согласовала Комитету против пыток пикет в рамках Международного дня в поддержку жертв пыток

Акция пройдет сегодня на площади перед Дворцом спорта в полдень.

Руководитель башкирского отделения комитета против Пыток Евгений Литвинов рассказал «Эху», что акция согласована с мэрией.

В прошлом году администрация Уфы не разрешила Комитету проводить пикеты на этой площадке, заявив, что территория у Дворца спорта занята другим мероприятием.

Одним из самых резонансных дел, которые сопровождает комитет против Пыток в Башкирии, стало дело о пытках в Нефтекамской полиции, по которому Полицейских сначала оправдали, но верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение.

Мероприятия, посвященные Международному Дню ООН в поддержку жертв пыток, пройдут 26 и 29 июня в нескольких городах России. В их числе — Нижний Новгород, Москва, Оренбург, Анапа и Пятигорск.