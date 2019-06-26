В Тбилиси раскритиковали возвращение России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал это решение печальным. Он сказал, что Грузия будет последовательно придерживаться своей позиции и не поддержит участие России в заседаниях ПАСЕ.

Накануне стало известно, что депутат от Грузии Нино Гогадзе обжаловала восстановление прав российской делегации в Совете Европы. Поводом она назвала «оккупацию Россией территорий Украины и Грузии, этнические чистки в Крыму, отсутствие сотрудничества Москвы с мониторинговыми органами ПАСЕ». Ее поддержали около 50 депутатов из Украины, Грузии, Великобритании и других стран. Отдельную жалобу подал и глава украинской делегации Владимир Арьев.