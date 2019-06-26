Российским авиакомпаниям компенсируют потери от запрета полетов в Грузию

Сейчас правительство прорабатывает механизм выплаты, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Сегодня он проведет совещание с перевозчиками и уточнит, сколько продано билетов в Грузию с перелетами после 8 июля, когда запрет вступает в силу. По предварительные данным, таких людей немного, сказал Акимоов. «Коммерсант» ранее писал, что из-за введенного запрета российским авиакомпаниям придется вернуть пассажирам порядка 3 миллиардов рублей за билеты.