Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Совет Федерации рассмотрит сегодня закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ранее профильные комитеты рекомендовали его принять. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что палата его поддержит. Договор о РСМД был подписан в 1987 году. В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении из него выйти в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. В феврале администрация США объявила о приостановке своего участие в договоре и выходе из него через шесть месяцев.

Президент России Владимир Путин пообещал ответить на это зеркально.