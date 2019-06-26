В Брюсселе сегодня начнется встреча министров обороны стран НАТО

Министры обороны стран североатлантического альянса планируют на предстоящих переговорах обсудить первую в истории блока стратегию, которая определит, как НАТО должно реагировать на вызовы безопасности в космосе. Еще одной важной темой станет повышение оборонных расходов. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что европейские страны и Канада увеличили финансирование почти на 4%. Целевой показатель, который был установлен еще 5 лет назад, — минимум 2% ВВП. Столтенберг отметил, что одна из причин, почему в 2014 году было принято решение об увеличении ассигнований, — это действия России, в том числе нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Переговоры на эту тему в НАТО хотят провести 5 июля, однако в Москве пока на это предложение не ответили. Между тем, генсек альянса обратил внимание на то, что у России есть еще 5 недель, чтобы вернуться к выполнению условий ДРСМД – в противном случае в отношении страны будут приняты ответные меры.



США в феврале объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД. Она рассчитана на шесть месяцев, таким образом со 2 августа договор утратит силу, поскольку Россия отказалась уничтожать ракеты, нарушающие условия соглашения.