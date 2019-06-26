Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова

Он останется под стражей до 25 июля.

Защита и Абызов просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог. В частности, сам бывший министр, обвиняемый в мошенничестве, настаивает на том, что не совершал никаких преступлений и не использовал свое служебное положение в корыстных целях. Он также пожаловался на то, что ему не разрешают звонки и свидания с родными в СИЗО. Следствие же считает, что собранные материалы доказывают вину Абызова. Экс-высокопоставленный чиновник, согласно данным СК, в годы нахождения в правительстве создал и возглавил преступное сообщество. Как утверждается, он вместе с другими фигурантами дела похитил 4 млрд рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Они обеспечивают электричеством Новосибирской области. В СК также полагают, что эти средства Абызов вывел за рубеж на счета офшоров, владельцем которых, по данным ведомства, он являлся.

Абызов находится под стражей с конца марта.